تحدث الفنان سيف عبدالرحمن عن علاقته بالفنان الراحل يوسف شاهين، مؤكّدًا أنَّه كانت تربطه به علاقة صداقة قوية بعيدًا عن مجالل الفن.

وأضاف عبدالرحمن، خلال مداخلة هاتفية مع حسام الدين حسين في برنامج "صباح الورد" على قناة "TEN"، أنَّ الفنان يوسف شاهين كانت لديه رؤية مستقبلية، وكان مصريًا حتى النخاع ويتمنى أن تكون مصر أفضل بلد في العالم، مبينًا أنّه أول من اكتشف الفنان عمر الشريف والفنانة اللبنانية ماجدة الرومي والفنان محمد منير والموسيقار الراحل محمد نوح.

وأشار عبدالرحمن، إلى أنَّ الفنان يوسف شاهين كان يرى مصر دولة كبيرة وقد شارك في الكثير من المهرجانات في العالم وأخذ العديد من الجوائز، في مهرجان قرطاج، وجائزة الفيلم الاختياري، ومن برلين الدب الفضي عن فيلم "إسكندرية ليه"، وفيلم "حدوتة مصرية"، ومهرجان كان عن فيلم "المصير"، الذي حصل على الجائزة الخمسينية.

وأكّد أنَّ الفنان يوسف شاهين له الفضل عليه وعلى مصر في الفن، مبينًا أنَّ مصر دولة خُلق فيها الإبداع والفن، لافتًا إلى أنَّ العالم تعلم معنى الفن والحضارة من مصر، متابعًا أنَّ يوسف شاهين كان مهتمًا بالشباب، موضحًا أنَّه عندما قرأ فيلم لـ يوسف السباعي "السقا مات" لم يفكر في إخراجها بل أنتجها.

وأوضح أنَّه تعلم منه الإخلاص في العمل، لافتًا إلى أنَّه يحاول تكملة مسيرته ولكنه لا يستطيع تقييمه كمخرج، مبينًا أنَّه كان عظيمًا على المستوى الإنساني ويحب كل من حوله.

جدير بالذكر، أنَّ الفنان يوسف شاهين ولد في 25 يناير 1926، في محافظة الإسكندرية، وتوفي 27 يوليو 2008 بمحافظة القاهرة.