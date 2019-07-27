يعتبر يوسف شاهين أحد أهم المخرجين السينمائيين في الوطن العربي، استطاع أن ينطلق بأفلامه خارج الحدود العربية ليصل للسينما العالمية، ويضع السينما المصرية على خريطة الفن العالمي.

فخلال مسيرته الفنية، قدم يوسف شاهين 40 فيلما سينمائيا، واكتشف عددا من النجوم سواء أول مرة يمثلون فيها أو آخرين قدمهم بشكل مختلف، فكانت دائما سينما يوسف شاهين تهتم بالتفاصيل، وروي الحكاية من جميع زواياها.

وتحل اليوم 27 يوليو، ذكرى رحيل شاهين عن عالمنا في 2008، وتستعرض "الوطن" أبرز الأفلام السينمائية التي كتبها وأخرجها يوسف شاهين:

بابا أمين - 1950

أول أفلام يوسف شاهين في السينما المصرية، وقام بتأليفه يوسف شاهين، وكتب السيناريو والحوار للفيلم حسين حلمي المهندس وعلى الزرقاني.

تناول الفيلم فكرة جديدة في ذلك الوقت وهي عودة رجل إلى الحياة بعد وفاته، ليشاهد ما قد تغير بها بعد رحيله عن الدنيا، واستطاع يوسف شاهين أن يتناول قصة الفيلم في إطار "فانتازيا" حتى يخفف من صعوبة الفكرة المطروحة.

شارك في بطولة الفيلم ماري منيب، حسين رياض، فريد شوقي، فاتن حمامة، وكمال الشناوي.

المهرج الكبير - 1952

اقتباسا عن رواية الكاتب الإنجليزي شيلي سميث، كتب يوسف شاهين سيناريو فيلم "المهرج الكبير" وكتب الحوار الفنان محمود إسماعيل.

سرد الفيلم حكاية شحاتة أفندي الكاتب بدائرة سيدة ثرية كثيرة الخلاف مع زوجها، ويطلقها زوجها الطلقة الثالثة، فكان لا بد من وجود محلل، ولم يجد أمامه سوى شحاتة أفندي، ويشاء القدر أن تموت الزوجة الثرية وهي على ذمته فيرث منها الملايين، ما يدفعه إلى التفكير في الزواج من جارته القديمة.

الفيلم من بطولة يوسف وهبي، فاتن حمامة، حسن فايق، وسراج منير.

الناصر صلاح الدين - 1963

واحد من روائع السينما المصرية والعربية ومن أقوى الأفلام التي أخرجها يوسف شاهين، واشترك في كتابة الفيلم خمسة من رواد الأدب والسينما في مصر، فكتب يوسف شاهين السيناريو بالتعاون مع عبدالرحمن الشرقاوي، وكتب الحوار كل من يوسف السباعي وعبدالرحمن الشرقاوي، وكتب المعالجة السينمائية كل من نجيب محفوظ والمخرج عز الدين ذوالفقار.

الفيلم ضم كوكبة كبيرة من نجوم السينما في ذلك الوقت، مثل أحمد مظهر، نادية لطفي، حمدي غيث، محمود المليجي، صلاح ذو الفقار، ليلى فوزي وآخرين.

الاختيار - 1971

واحد من التجارب السينمائية المختلفة التي قدمها يوسف شاهين خلال مسيرته الفنية، هي فيلم "الاختيار"، وكان مؤلف الفيلم الكاتب العالمي نجيب محفوظ وكتب يوسف شاهين سيناريو وحوار الفيلم الذي تدور أحداثه حول سيد، الكاتب المشهور الذي تسلّق قمة الهرم الاجتماعي والسياسي وهو يبحث عن مزيد من الشهرة والنجاح، وهو متزوج من سيدة تدعى شريفة، ويستعدان للسفر إلى الخارج للعمل في هيئة الأمم المتحدة، لكنه يصدم بقرأة خبر في إحدى الجرائد عن مقتل توأمه ويدعى محمود، فيؤجل سفره ويتصل بالشرطة للبحث عن قاتل أخيه، ولكن ضابط الشرطة تبدأ الشكوك داخله حول سيد بأنه من قتل أخيه، فيبدأ بالسعي محاولا الإيقاع به.

الفيلم من بطولة عزت العلايلي، سعاد حسني، يوسف وهبي، محمود المليجي، هدى سلطان، وعلى الشريف.

وخلال مسيرته السينمائية كتب يوسف شاهين ما يزيد عن 20 فيلما، تناول بعضا منها سيرته الذاتية في شكل سينمائي مثل "إسكندرية ليه، حدوتة مصرية، إسكندرية نيويورك".

وتظل أفلام يوسف شاهين التي أخرجها أو كتبها علامات فارقة في تاريخ السينما المصرية والعربية.