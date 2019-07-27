حققت مجموعة البنك العربي، صافي أرباح بعد الضرائب والمخصصات بقيمة 453 مليون دولار في النصف الأول من عام 2019، مقارنة بنحو 436 مليون دولار للفترة نفسها من العام السابق وبنسبة نمو 4%.

وحافظ البنك العربي على قاعدة رأسمالية متينة، وبلغ إجمالي حقوق الملكية 8.7 مليار دولار، كما بلغت التسهيلات الائتمانية 26.2 مليار دولار في 30 يونيو 2019 بالمقارنة مع 25.5 مليار دولار للفترة نفسها من العام السابق وبنسبة نمو بلغت 3%، في حين نمت ودائع العملاء بنسبة 3% لتصل إلى 34.1 مليار دولار بالمقارنة مع 33 مليار دولار في 30 يونيو2018.

وأكّد صبيح المصري رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك العربي، قدرة البنك على تحقيق النمو المستدام من خلال تعامل البنك بنجاح مع مختلف الظروف والتأقلم مع المستجدات والمتغيرات وخاصة في ظل التباطؤ الاقتصادي الذي تمر به المنطقة، بالإضافة الى اعتماد المجموعة على أسس مصرفية متينة وسياسة ائتمانية عادلة ومحافظة.

ومن جهته، أكّد السيد نعمة صباغ المدير العام التنفيذي للبنك العربي أنَّ الأداء التشغيلي الجيد للبنك مكّنه بالنمو بأرباحه التشغيلية بنسبة 5% لتصل إلى 698.7 مليون دولار نتيجة كفاءة توظيفاته والتنوع في المنتجات والخدمات المصرفية التي يقدمها.

وأشار صباغ، إلى نمو صافي الفوائد المتأتية من الأعمال البنكية الرئيسية بنسبة 5%، بالإضافة الى كفاءة ضبط مصاريفه التشغيلية لتصبح نسبة الكفاءة "المصاريف إلى الإيرادات" 38%.

وأكّد متانة المركز المالي للبنك نتيجة استمرار البنك في الحفاظ على مستويات سيولة مرتفعة، وبلغت نسبة القروض الى الودائع 76.9% إلى جانب تعزيز جودة محفظة التسهيلات الائتمانية مع الاحتفاظ بمعدل تغطية وصل إلى أكثر من 100% وذلك دون احتساب قيمة الضمانات، فيما بلغت نسبة كفاية رأس المال 15.8%.

وحصل البنك العربي، مؤخراً على جائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2019 من مجلة يوروموني العالمية – لندن، كما حصل البنك على جائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2019 وللعام الرابع على التوالي، من مجلة "جلوبال فاينانس" (Global Finance) العالمية - نيويورك.