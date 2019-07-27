قال الرئيس الفلسطينى محمود عباس، إن الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، حمى تونس واستقرارها في أصعب الظروف.

وألقى عباس كلمة في وداع الرئيس التونسي الراحل، في قصر قرطاج: إننا قد جئنا اليوم من فلسطين لتقديم واجب العزاء احتراما وتقديرا للزعيم والمناضل والأخ والصديق الراحل الباجي قايد السبسي، الذي فقدته الأمة العربية والإسلامية، وفقدته فلسطين وتونس والإنسانية جمعا، فهو الذي حمى تونس وحافظ على استقرارها وديمقراطيتها في أصعب الظروف، وهو كذلك خليفة الزعيم الحبيب بورقيبة، رائد الواقعية السياسية في وقتنا المعاصر، وصاحب الفضل في استضافة تونس للفلسطنين على أرضها.

وتابع: إننا على ثقة أن الشعب التونسي سيحافظ على التراث الوطني الذي أرساه الزعيمان الحبيب بورقيبة والسبسي، فتونس لها في قلوبنا منزلة خاصة، ولا ننسى أبدا أننا بدأنا منها لحظة العودة إلى فلسطين، لهذا نتقدم بالعزاء للشعب التونسي الشقيق ولأسرة الفقيد الكبير وللأمتين العربية والإسلامية لوفاة الصديق الحميم العظيم الرئيس السبسي رحمه الله.

كان الرئيس التونسي البالغ من العمر، 93 عاما، توفي يوم الخميس الماضي، وقد سبق وغادر المستشفى العسكري في تونس، 1 يوليو الجاري، إلى مقر إقامته في قرطاج، بعد تلقّيه العلاج اللازم، وتعافيه من وعكة صحية حادة للمرة الثانية، وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية، وقتها.

يشار إلى أن الرئيس التونسي نقل للمرة الأولى إلى المستشفى العسكري، يوم الجمعة 21 مايو الماضي، للقيام ببعض التحاليل إثر تعرّضه لوعكة صحيّة خفيفة، ثم غادر المستشفى في صحّة جيّدة، بحسب ما ذكرته حينها الناطقة الرسمية باسم الرئاسة سعيدة قراش.