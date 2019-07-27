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بدء المرحلة الثانية لتدريب المعلمين على المنهج الجديد في جنوب سيناء

بدء المرحلة الثانية لتدريب المعلمين على المنهج الجديد في جنوب سيناء

تداول 316 شاحنة بضائع و124 سيارة بموانئ البحر الأحمر

تداول 316 شاحنة بضائع و124 سيارة بموانئ البحر الأحمر

أيمن سلامة عن فاروق الفيشاوي: اتفقنا على أعمال جديدة.. لكن الموت خطفه

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