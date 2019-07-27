رئيس مالطا في تأبين الباجي: أعطى كل ما يستطيع لتونس حتى الرمق الأخير

قال رئيس مالطا، جورج فيلا، في كلمته لتأبين الرئيس التونسي الراحل القايد الباجي السبسي في قصر قرطاج، "كان الراجل الذي قاد تونس نحو الديمقراطية، وأمن الأسس لانتخابات حرة وديمقراطية، وأعطى كل ما يستطيع لتونس حتى الرمق الأخير، ويجب التوجه له بالشكر لكل ما قدمه من أجل بلاده".

وأضاف فيلا: "والعالم كله اليوم وخاصة الشرق الأوسط، فقد رجل عظيما ولكن ذكراه تبقى معنا للأبد".

وتوفي الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، عن عمر ناهز 93 عاما، بعدما نقل إلى المستشفى العسكري في العاصمة، فجر الخميس، بقرار من الأطباء المباشرين له.

كان الرئيس التونسي غادر المستشفى العسكري في تونس، 1 يوليو الجاري، إلى مقر إقامته في قرطاج، بعد تلقّيه العلاج اللازم، وتعافيه من وعكة صحية حادة للمرة الثانية، وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية، وقتها.

ونقل الرئيس التونسي، للمرة الأولى، يوم الجمعة 21 مايو الماضي إلى المستشفى العسكري؛ للقيام ببعض التحاليل إثر تعرّضه لوعكة صحيّة خفيفة، ثم غادر المستشفى في صحّة جيّدة، بحسب ما ذكرته حينها الناطقة الرسمية باسم الرئاسة سعيدة قراش.