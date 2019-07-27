حددت وزارة الصحة والسكان، 4 خطوات رئيسية لاستفادة أهالي محافظة بورسعيد من منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، حيث يشترط للانتفاع بالخدمات بصورة "شبه مجانية"، أن يفتح الأهالي "ملف أسرة" لكل أسرة، لتتلقى الخدمات الخاصة بالمنظومة على أعلى مستوى.

وأعلنت وزارة الصحة الخطوات كالتالي:

1- التوجه إلى الوحدة الصحية أو مركز صحة الأسرة التي يتبعها المواطن أو الأقرب من محل سكنه.

2- إحضار بطاقة الرقم القومي للأب والأم والأولاد أو شهادة الميلاد للأطفال أو صورة منها.

3- تسجيل البيانات الخاصة بالأسرة على النظام الإلكتروني لفتح "الملف العائلي".

4- تحديد ميعاد إتمام الفحص الطبي الشامل المجاني، لتسجيل الحالة الصحية للأسرة.