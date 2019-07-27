قال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزراة، إن الدكتور طارق شعراوي أستاذ ورئيس قسم "الجلوكوما" المياه الزرقاء في جامعة جنيف بسويسرا ورئيس الجمعية الدولية للمياه الزرقاء، سيزور مستشفى الرمد في بورسعيد، التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، غدا، لمناظرة وإجراء بعض الحالات الجراحية لمرضى المياه الزرقاء في بورسعيد، من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل، بالتعاون مع هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية.

وأضاف مجاهد، شعراوي سيجري جراحات متقدمة في مجال الرمد والمياه الزرقاء للمرضى تطوعا، حيث سيجرى توفير كل المستلزمات والأدوات اللازمة للجراحة من الخارج مجانا، مشيرا إلى أن الدكتور محمد صلاح استشاري القرنية ورئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، سيرافقه لإجراء عمليات ترقيع وزراعة القرنية للمرضى مجانا، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، والتي بدأت في مرحلة التشغيل التجريبي لها في الأول من يوليو الجاري ولمدة شهرين.

يذكر أن الدكتور طارق شعراوي هو أحد أبناء المستشفيات والمعاهد التعليمية، وعمل بمعهد الرمد التذكاري منذ أكثر من 20 عاما، ثم سافر لتلقي الدراسة والعمل بسويسرا، وفي عام 2012 انتخب كأول رئيس مصري أو عربي للجمعية الدولية لجراحات الجلوكوما "المياه الزرقاء"، التي تضم 1500 من كبار الجراحين المتخصصين في جراحات العيون والجلوكوما، كما أنشأ مؤسسة "بلدي" الخيرية للعيون في صعيد مصر، لتقديم الخدمات الصحية وإجراء الجراحات مجانا لمحدودي الدخل.