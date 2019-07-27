أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات ستظهر، غدا.

وعقب إعلان النتيجة، فهناك مجموعة من الأوراق مطلوبة من طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، للتقديم على الكليات في الجامعات المصرية الحكومية والخاصة للعام الدراسي الجديد 2019 - 2020، وهي:

- طباعة بطاقة الترشيح من موقع التنسيق الإلكتروني، والتقدم بها للكلية.

- صورتان من بطاقة الترشيح.

- شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر و5 صور منها.

- صورة البطاقة الشخصية للطالب.

- شهادة التفوق الرياضي "للطلاب الحاصلين على حوافز رياضية".

- نموذج 2 جند للطلاب الذكور.