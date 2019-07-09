السيد عطا المشرف العام على التنسيق

رصدت "الوطن" مجموعة من الأوراق المطلوبة للتقديم على الكليات، بالتزامن مع قرب ظهور نتيجة الثانوية العامة لطلاب الصف الثالث الثانوي وهي:

- رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في أدائها.

- صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات، عدا اختبارات قدرات التربية الرياضية والتي تتطلب.

- صورتان شخصيتان بالنسبة للراغبين في أداء هذه الاختبارات.

ملحوظة مهمة:

وسيتم الإعلان لاحقًا عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات بالنسبة للطلاب الحاصلين علي الشهادات المعادلة "العربية - الأجنبية"، ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية والمدارس الفنية الصناعية نظام الخمس سنوات بحد أدنى 75%، بعد ظهور نتائج هؤلاء الطلاب.