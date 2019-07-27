كشفت شركة "بي أم دبليو"، النقاب عن أولى سياراتها الخاصة بسلسلة BMW 2 Series Gran Coupé الجديدة كليا، حيث من المقرر طرحها بالعرض العالمي الأولي بمعرض لوس أنجلوس للسيارات، وذلك خلال نوفمبر المقبل بالربع الأخير من العام 2019.

يواصل الطراز الرياضي الأنيق ذو الأبواب الأربعة قصة نجاح BMW Gran Coupés التي بدأت في عام 2012، ويتم تحديد طابعها الخاص من خلال التصميم التعبري وديناميكيات القيادة الممتازة والمستوى العالي الذي يتماشى مع نمط الحياة الحضرية العصرية للركاب.

وتقدم السيارة أحدث الابتكارات والتقنيات مثل نظام التشغيل، وأنظمة مساعدة السائق، والاتصال والتواصل، وتأتي بمحرك بأربع أسطوانات سعة 2.0 ليتر مع شاحن توربيني بقوة 306 حصان، و450 نيوتن متر من عزم الدوران.

تضع سيارة BMW الفئة الثانية Gran Coupé F44 الجديدة كلياً مع تقنية ARB، معايير جديدة في الفئة المدمجة من حيث ديناميكيات القيادة، تضمن تقنيات القيادة المبتكرة مثل محرك البنزين M TwinPower Turbo في BMW M235i xDrive، نظام تعليق مضبوط بشكل مثالي وخصائص توجيه خفيفة الوزن ومباشرة.