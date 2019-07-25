قال أسامة سابق نائب رئيس شعبة قطع الغيار بالغرفة التجارية، إن هناك جهات رقابية صارمة تقوم على التحقق من قطع الغيار التي يتم استيرادها من الخارج، مضيفاً أن جميع شحنات قطع الغيار عند وصولها من الخارج لا يتم الإفراج عنها إلا بعد الكشف والفحص عليها بشكل دقيق.

وأضاف نائب رئيس شعبة قطع الغيار بالغرفة التجارية، في مداخلة هاتفية مع هشام الزيني مقدم برنامج "عربيتي" على راديو مصر، أن السوق المصري أصبح قادر على التفرقة بين قطع الغيار المقلدة والأصلية، مؤكدا أن المكونات الخاصة بأمان السائق والركاب يكون عليها رقابة مشددة، وأن أجهزة الرقابة عندها قدرة عالية على التفريق بين القطع الأصلية والمقلدة أيضا.

وقال " أسامة" على سبيل المثال إن قطعة غيار "تيل الفرامل" لا تدخل إلا بشهادة الـ"e mark" وهي شهادة من الاتحاد الأوروبي لا تحصل عليها المصانع إلا بعد خضوع منتجاتها للفحص الدقيق من قبل الاتحاد الأوروبي، وهو ما تشترطه الحكومة المصرية لاستيراد هذه القطعة، وبعدها تقوم هيئة الرقابة بعمل الفحص على أوراق الشركات للتأكد من حصولها على هذه الشهادة، وبعدها يتم أخذ عينات وتقوم هيئة الصادرات والواردات بالكشف عليها.