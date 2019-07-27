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المجد ينادي شباب اليد في بطولة العالم

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وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى توظيف لتوفير 3000 فرصة عمل للشباب

وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى توظيف لتوفير 3000 فرصة عمل للشباب

"تعليم البحيرة": لا شكاوى من امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

"تعليم البحيرة": لا شكاوى من امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

محافظ البحر الأحمر يؤكد على ضرورة رفع مهارات الرائدات الريفيات

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