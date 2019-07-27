وصل اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة الجديد، إلى مكتبه في مبنى المديرية لمباشرة مهام عمله، وذلك بعد اعتماد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لحركة قيادات وضباط الشرطة.

جاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2019 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة في تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها في كافة مجالات العمل الأمني من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية من خلال الترقية والمد لـ(12154) ضابطًا من رتبة ملازم أول وحتى رتبة لواء.