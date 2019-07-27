أيدت محكمة النقض، حكم إعدام المتهم بإحراق محطة وقود بالمنصورة عام 2013، حيث رفضت المحكمة طعنه على حكم إعدامه وأيدت حكم الإعدام الصادر من محكمة الجنايات في القضية التي راح ضحيتها 7 مواطنين وأصيب آخرون.

ووفقا لحكم النقض فإن إعدام المتهم صار نهائيا باتا غير قابل للطعن عليه مرة أخرى أمام أي محكمة أخرى حيث استنفذ المتهم كل مراحل التقاضي لأن "النقض" سبق وقبلت طعنه عندما حكم عليه بالإعدام أول مرة وحوكم مرة أخرى أمام الجنايات التي قضت بإعدامه أيضا قبل أن يطعن على الحكم للمرة الثانية أمام محكمة النقض لكن هذه المرة أيدت إعدامه ورفضت طعنه.

وترجع أحداث القضية إلى عام 2013 عندما دخل المتهم إلى محطة وقود وطالب العاملين فيها بتزويده بالوقود في "جركن" دون التزام بالدور حتى يحصل على الوقود ثم هدد العاملين بالمحطة بإشعال النار فيها وأخرج "ولاعة" وسحب خرطوم الوقود فاشتعلت النيران في المحطة وأحرقت 7 مواطنين كانوا بها وأصابت آخرين وتمكن المتهم من الفرار قبل أن يلقى القبض عليه لاحقا وإحالته لمحكمة الجنايات التي عاقبته بالإعدام.

يذكر أن حكم "النقض" بشأن المتهم حكم نهائي ما يعني أن الحكم أصبح واجب النفاذ بوصف محكمة النقض هي المحكمة العليا في قضاء الجنايات في مصر ولا يحق الطعن على الأحكام الصادرة منها أمام أي محكمة أخرى.