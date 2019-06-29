قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة السادسة جنايات، بالإعدام شنقًا على مسجل خطر، والسجن المشدد سبع سنوات على اثنين آخرين، لاتهامهم بقتل مواطن وإلقاء جثته على الطريق العام، أثناء تصديه لمحاولة سرقتهم ماكينة ري بمنطقة قولنجيل في مدينة المنصورة، خلال شهر يناير عام 2017.

صدر الحكم برئاسة المستشار وائل كمال صالح، وعضوية المستشار فاروق محمد فخري، والمستشار عمرو عبده طه شاهين، وسكرتارية طه شعبان عاشور.

وقضت المحكمة بإعدام "إبراهيم ح. ن"، وشهرته "إبراهيم عبلة"، بعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية في قرار إعدامه، وبالسجن المشدد سبع سنوات، على كل من "إبراهيم ع. ح"، و"محمد أ. ش"، ومصادرة المضبوطات.

وكان أهالي منطقة قولنجيل، عثروا على جثة لشخص ملقاة على الطريق عام، ومصاب بعدة طعنات. وانتقل ضباط القسم لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى نصر محمد حسب النبي عطية، وبه عدة طعنات مسددة بالصدر والرقبة.

جرى تشكيل فريق بحث من ضباط مباحث قسم ثان، وتوصلت جهود البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "إبراهيم. ح. م"، وشهرته إبراهيم عبلة، 27 سنة، عامل، ومدرج معلومات جنائي تحت رقم 3901/11 أ، والسابق اتهامه في 9 قضايا سرقة، تبديد آخرهم القضية رقم 6166/2013 جنح قسم ثانى المنصورة تبديد، و"إبراهيم. ع. ح."، وشهرته "إبراهيم تأتأ"، 20 سنة، مدرج معلومات جنائية، تحت رقم 7187/13 ج، والسابق اتهامه في أربع قضايا "سرقه بالإكراه، سرقة، سلاح ناري"، آخرهم القضية رقم 11147/2015 جنح قسم ثاني المنصورة سلاح ناري، "محمد. أ. ش"، 21 سنة، عامل، ويقيمون منطقة "جديلة.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم الأول يمر بضائقة مالية فاتجه إلى معاودة نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم السرقات بالاشتراك مع الثاني والثالث الذي يرتبط بهم بعلاقة صداقة، وأثناء سرقتهم ماكينة ري من أحد الأراضى الزراعية بمنطقة قولنجيل، وتحميلها على دراجة نارية "تروسيكل" تحمل رقم " 185180 دقهلية"، خاصة بالأول ويقودها الثالث وفوجئوا بسيارة تقف على الطريق في مواجهتهم ما أثار مخاوفهم فتركوها وفر الثالث بالتروسيكل قيادته، بينما قام الأول والثاني بالهروب عبر الأراضي الزراعية، وسلكا اتجاهًا مختلفًا.

وعند وصول المتهم الأول إلى الطريق الرئيسي جلس على جانبه بمظهر يثير الريبة والشك، وذلك في وقت كان يمر المجني عليه بالمكان ذاته، الذي اعتاد التردد عليه منذ فترة بشكل شبه يومي، فتوجه إلى المتهم الأول بعد أن آثار ريبته على نحو رأى فيه الأول أنه يسعى لضبطه، فتعدى عليه بالضرب بمفتاح كان بحوزته والذي استخدمه في حل الماكينة، ثم عاجله بالضرب بسلاح أبيض "سنجة" وغادر المكان حتى لحق به باقي المتهمين.

وبتقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة، أسفرت عن ضبط المتهمين والدراجة النارية المستخدمة بالواقعة، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بصحتها، وجرى تحرير المحضر اللازم وعرض المتهمين على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأمرت بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية.