بعد حصول مجموعة القصراوي من خلال الشركة الأوروبية للسيارات على توكيل العلامة الفرنسية "سيتروين"، أعلنت "المتحدة القصراوي" عن افتتاح فرع جديد متخصص للعلامة سيتروين بمنطقة المهندسين.

يعرض الفرع طرازات "سيتروين" المتعددة منها "سيتروين سي اليزيه، سي 4، سي 3، وسي 5"، وكانت مجموعة القصراوي أعلنت بعض العروض الترويجية بالتزامن مع الإعلان عن الحصول على الوكالة منها صيانة سنة مجانا أو حتى 30 ألف كيلو.

وقال هشام القصراوي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة، إن سيتروين تعد من العلامات الأوروبية المميزة والتي تستحوذ على إعجاب الكثير من العملاء في العالم ومصر، لافتا إلى أن الوكيل الجديد سيعمل باستراتيجية جديدة بطرح العديد من الطرازات وافتتاح العديد من مراكز الخدمة والصيانة، مؤكدا بأن خبرة وتاريخ مجموعة القصراوي ستعود من جديد بانتشار ونجاح للعلامة سيتروين في مصر.