بدأت مراسم صلاة الجنازة على الرئيس التونسي الراحل قايد السبسي، قبل قليل، وذلك داخل مقبرة الجلاز بالعاصمة، وذلك حسبما أفادت "أكسترا نيوز".

وحضر الجنازة الرسمية عدد كبير من قادة وملوك الدول العربية والأوربية.

كان الرئيس التونسي البالغ من العمر، 93 عاما، توفي يوم الخميس الماضي، وقد سبق وغادر المستشفى العسكري في تونس، 1 يوليو الجاري، إلى مقر إقامته في قرطاج، بعد تلقّيه العلاج اللازم، وتعافيه من وعكة صحية حادة للمرة الثانية، وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية، وقتها.

يشار إلى أن الرئيس التونسي نقل للمرة الأولى إلى المستشفى العسكري، يوم الجمعة 21 مايو الماضي، للقيام ببعض التحاليل إثر تعرّضه لوعكة صحيّة خفيفة، ثم غادر المستشفى في صحّة جيّدة، بحسب ما ذكرته حينها الناطقة الرسمية باسم الرئاسة سعيدة قراش.