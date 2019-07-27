أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، عن مزاد لبيع 121 سيارة ماركات مختلفة، بالمخابرات العامة بكوبري القبة، كالتالي:

- 15 سيارة BMW ومرسيدس موديل 1994، و2010.

- 3 أتوبيسات مرسيدس موديل 2007، و 2014.

- 28 سيارة تويتوتا موديل 1996، و2007.

- 23 سيارة بيجو موديل 1995، 2018.

- 23 سيارة رينو موديل 1995، 2018.

- 11 سيارة فولكس موديل 2001، 2007.

- 4 سيارات فورد ماركات 2007، 2018.

- 9 سيارات اسكودا موديل 2002، 2015.

- 5 سيارات سوزوكي وهوندا موديل 2001، 2013.

وتُقام جلسة المزاد، يوم الأحد المقبل الموافق 4 أغسطس 2019، في تمام الساعة 10 صباحًا، بمقر استاد القاهرة.

وتُجرى المعاينة يوميًا بمقر المخابرات العامة بكوبري القبة حتى يوم السبت المقبل 3 أغسطس المقبل، من الساعة 9 صباحًا حتى 12 ظهرًا، وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من المخابرات العامة، ويتمّ دفع 10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد، وسداد 30% من القيمة فور رسو المزاد.