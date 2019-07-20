بتأمين 10000 جنيه.. "المالية" تعلن عن مزاد لبيع محلات وسيارات

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، عن مزاد لبيع سيارات ومحلات، غدا الأحد الموافق 21 يوليو الحالي، كالتالي:

جلسة مزاد المحلات

لبيع 27 محلا وحضانة ومخبزين تابعين لصندوق الإسكان الاجتماعي التابعة لوزارة الإسكان بمحافظة السويس.

وتقام جلسة المزاد بقاعة المجلس المحلي، مقر شركة النظافة والتجميل بشارع الجلاء بجوار ديوان عام المحافظة بمحافظة السويس، وتأمين دخول المزاد 10000 جنيه، ويتم دفع 10% فور رسو المزاد، و90% خلال 3 شهور.

وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية، ومديرية إسكان السويس.

جلسة مزاد السيارات

لبيع سيارات نيابات وجهات حكومية ماركات بيجو، تويوتا، شيفروليه، مازدا، سوزوكي، فورد، هيونداي، مرسيدس، كيا، نيسان، فيات، BMW.

وتقام جلسة المزاد بقاعة النادي المصري بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط، وتبدأ الجلسة في الـ 12 ظهرا، وتأمين دخول المزاد 10000 جنيه.

وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية، بسعر 400 جنيها.