أعرب الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن أسفه الشديد من واقعة قيام شركة النقل المباشر، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال، بعرض ثلاثة تماثيل تذكارية مصنوعة من النحاس للرئيس الراحل جمال عبدالناصر، في مزاد بالمظاريف المغلقة، موضحًا أن ما حدث أمر مؤسف ومخجل وإهانة للتاريخ.

وأضاف "بكري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، أن ما حدث يُعد إهانة للقائد المصري العظيم الراحل جمال عبد الناصر، مؤكدًا أن وزير قطاع الأعمال الدكتور أشرف الشرقاوي تدخل على الفور وطلب من الشركة القابضة بضرورة وقف هذا المزاد.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن التماثيل سيتم إهدائها لوزارة الثقافة المصرية تمهيدا لوضعها في احد المتاحف الهامة.

وقالت وزارة قطاع الأعمال العام، في بيان أول أمس الجمعة، أنها قررت وقف المزاد الذي أقامته، شركة النقل المباشر، والخاص ببيع ثلاثة تماثيل تذكارية مصنوعة من النحاس للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، في مزاد بالمظاريف المغلقة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا التحرك من الوزارة يأتي من منطلق حرصها على ثروة مصر التراثية وكذلك تقديرها لشخص الزعيم والرئيس الراحل جمال عبدالناصر.