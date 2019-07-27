قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف "راضي"، أنَّ وزير الشباب عرض أصداء النجاح الكبير الذي تحقق في تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية، والذي أظهر قدرة مصر ومؤسساتها المتعددة على مواجهة التحديات والتغلب عليها في وقت قياسي، الأمر الذي كان محل تقدير إقليمي وعالمي واسع.

وأكّد وزير الشباب، خلال الاجتماع، بلوغ نسب مشاهدة حفلي افتتاح وختام البطولة لما يزيد على 1.5 مليار مشاهد في جميع أنحاء العالم.

وزير الشباب: نسب مشاهدة حفلي افتتاح وختام البطولة تخطت 1.5 مليار حول العالم

كما عرض وزير الشباب، تقريراً عن الجهود الجارية لتطوير المنظومة الكروية المصرية على جميع المستويات، ومستجدات تنفيذ مشروع رعاية الموهوبين في كرة القدم، والذي يهدف لانتقاء أفضل المواهب الكروية من جميع أنحاء مصر.

وشدد الرئيس السيسي، على أهمية عامل اكتشاف وانتقاء المواهب في المنظومة الرياضية بوجه عام وصقلها وإعدادها على أعلى مستوى بدني وفني ونفسي وفق أرقى المعايير العلمية الرياضية؛ بهدف الوصول إلى مستوى أداء رياضي عالي المستوى قادر على المنافسة عالمياً.