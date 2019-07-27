تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قطعة الأرض المخصصة لإقامة محطة رفع صرف صحي شبرا السلام بمنيا القمح؛ لتوفير مشروع صرف صحي آمن وسليم لأبناء القرية والقرى المجاورة.

وشدد غراب، على رئيس المركز بالتنسيق مع مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بإزالة كافة العقبات أمام تنفيذ المشروع والاستفادة من الاعتمادات المالية المتاحة لإقامة مشروع صرف صحي شبرا السلام بمنيا القمح.

وأشار إلى أن المحافظة تسير بمعدلات أداء منتظمة طبقاً لخطة الدولة في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي حيث من المقرر بنهاية عام 2022م الانتهاء من توصيل مشروع الصرف الصحي لـ 60% من قرى المحافظة، لتقديم مشروع صرف صحي آمن يحافظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، مؤكداً أنه جارِ تنفيذ أعمال إنشاء جديدة وتوسعات لعدد من محطات معالجة ورفع وخطوط إنحدار وشبكات صرف صحي بتكلفة تقديرية 9 مليارات جنيه.

وأكد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بمتابعة تنفيذ مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها بنطاق كل مركز ومدينة وحي، وإلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المحدد لنهو الأعمال وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشددًا على ضرورة إزالة كافة العقبات أمام تنفيذ تلك المشروعات الخدمية المهمة للوصول إلى بنية تحتية سليمة تنعكس على معدلات التنمية المستدامة وتحسين معيشة المواطنين.