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المجد ينادي شباب اليد في بطولة العالم

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القاهرة تسترد 334 ألف متر من أراضي الدولة

القاهرة تسترد 334 ألف متر من أراضي الدولة

توزيع 428 وحدة بالمشروع القومي لإسكان الشباب في الإسكندرية

توزيع 428 وحدة بالمشروع القومي لإسكان الشباب في الإسكندرية

إجراء اختبار المتقدمين للالتحاق بمدرسة المتفوقين بكفر الشيخ الثلاثاء

إجراء اختبار المتقدمين للالتحاق بمدرسة المتفوقين بكفر الشيخ الثلاثاء

صور.. بطل "The Lion King" الحقيقي يظهر في غابة بكينيا

صور.. بطل "The Lion King" الحقيقي يظهر في غابة بكينيا

مصادر: عائلة عروس المنوفية تتهم زوجها بقتلها يوم الصباحية

مصادر: عائلة عروس المنوفية تتهم زوجها بقتلها يوم الصباحية

صور.. قومي المرأة بكفر الشيخ ينظم دورة توعوية بأضرار ختان الإناث   

صور.. قومي المرأة بكفر الشيخ ينظم دورة توعوية بأضرار ختان الإناث   

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