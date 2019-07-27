وظائف شاغرة في بنك HSBC.. إليك المتطلبات والشروط

أعلن بنك HSBC عبر موقعه الإلكتروني عن حاجته لموظفين مبيعات داخل القاهرة، على أن يكون آخر موعد للتقديم يوم 29 يوليو الجاري.

متطلبات الوظائف:

- يوفر إدارة المبيعات مع تقارير نشاط المبيعات اليومية.

- يقدم مبيعات عالية الجودة للعملاء المحتملين / الحاليين وفقا لمعايير جودة الخدمة بالبنك.

- يشارك في جميع أنشطة المبيعات والمعارض والحملات والعروض الترويجية.

- القيادة على جميع المسائل التنظيمية والامتثال وإدارة المخاطر التشغيلية.

- تحقيق نتائج عادلة للعملاء وضمان السلوك الخاص يحافظ على عملية منظمة وشفافة للأسواق المالية.

شروط التقديم للوظائف

1- الحصول على درجة البكالوريوس في المحاسبة أو إدراة الأعمال أو ما يعادلهم.

2- سنوات من الخبرة العلمية.

3- حسن مهارات التواصل والاتصال والعرض.

4- إمكانية العمل تحت ضغط.

5- إجادة مهارات الكمبيوتر وبرامج "مايكروسوفت أوفيس".

ويمكنك التقدم للوظائف من هنـــــــــا.