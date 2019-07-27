قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن القيادة السياسية تدعم التعليم الفني، كما تنبع رؤية الوزارة لتطوير هذا النوع من التعليم من الدستور المصري، مشيرًا إلى أن هناك 900 ألف طالب بالتعليم الفني.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن الوزارة تعمل على أن يكون التعليم الفني متفقا مع معايير الجودة العالمية، حتى يلبي خريجوه احتياجات سوق العمل.

وتابع أن سوق العمل المحلي يتغير بسبب زيادة الاستثمارات الأجنبية، وبالتالي فإن خريجي التعليم الفني سيتمكنون من تلبية احتياجات السوق الأجنبي إذا ما تمكنوا من تلبية احتياجات السوق المحلي.

وأردف، أن عددا كبيرا من الدول الأوروبية في حاجة إلى قوة العمل، على رأسها ألمانيا، وذلك بسبب تناقص تعدادها السكاني، ومن ثم يجب على الشباب تنمية وتطوير مهاراتهم للالتحاق بسوق العمل الأوروبية.

واستطرد، "نعمل على تحديث المناهج حيث إنها أولى مراحل تطوير التعليم الفني، وذلك تلبية لاحتياجات سوق العمل، حيث نتواصل مع رجال الصناعة والزراعة وكافة أطراف سوق العمل لمعرفة مواصفات الخريج الذين يرغبون في تشغيله".

وأوضح أن دول وهيئات عالمية مهتمة بتطوير التعليم الفني في مصر، أهمها الاتحاد الأوروبي والحكومتين الألمانية والأمريكية، حيث يدعمون مصر ماليا وفنيا لتطوير التعليم الفني، لأن العمالة الماهرة أساس التطور الاقتصادي.