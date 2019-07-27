قررت الدكتورة بثينة كشك، وكيل التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم، تشكيل لجنة لعقد امتحان لطالب بالصف الثاني الثانوي الصناعي، نظرًا لظروف قهرية مرضية حتى لا يحسب هذا العام الدراسي، عام رسوب.

جاء ذلك بعد أن علم وكيل الوزارة، أن امتحانات النقل انتهت على مستوى الجمهورية، لتجفف دموع الأم التي حملت مشكلة نجلها إلى اللقاء الجماهيري الذي تغقده وكيل الوزارة، في مكتبها بديوان المديرية.

كما شددت وكيل التعليم، على موجه عام اللغة الإنجليزية بإدارة شرق كفر الشيخ، بضرورة العمل على راحة المعلمين وحل مشاكلهم، معلنة رفضها للظلم والتقاعس من أي مسؤول عن أداء الواجب المنوط به تجاه المعلمين وإلا فليفسح المجال لغيره.

كما قررت إعداد ملف جديد لتلميذة وقعت ضحية خلافات أسرية بين والديها، وعمد خلالها الأب إلى سحب ملف ابنته مما سيترتب عليه ضياع حقها في التعليم، بعد أن حصلت الأم على حضانة نجلتها.