قالت مصادر أمنية إن شقيق ووالد عروس المنوفية المقتولة بعد ساعات من زفافها يدلون بأقوالهما أمام النيابة العامة في التحقيقات التي تجريها النيابة بشأن الحادث.

وانتهت النيابة من معاينة مكان الحادث، وتحفظت على سلاح الجريمة المستخدم في قتل المجني عليها "منار.ع"، وأمرت بندب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها ورفع البصمات من مكان الحادث.

وقُتلت "منار.ع" بعد ساعات من زفافها، وتبين أن أهل الفتاة فوجئوا بها غارقة في دمائها حين توجهوا إليها صباح اليوم لتهنئتها بزفافها ولم يعثروا على الزوج في مسكن الزوجية.

وعاينت النيابة مكان الحادث وناظرت جثة الفتاة المجني عليها والتي لقيت مصرعها نتيجة عدة طعنات متفرقة أودت بحياتها وأمرت النيابة بالتحفظ على سلاح الجريمة الذي عثر عليه بجوار الفتاة.

وتستمع النيابة لأقوال كل من له علاقه بالقضية من شهود ومبلغين كما أمرت بندب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الفتاة وتحديد الأسباب التي أدت لوفاتها وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت مديرية أمن المنوفية تلقت بلاغا بوقوع الحادث وأن أهل المجني عليها هم من اكتشفوا وفاتها فأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.