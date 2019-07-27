شهد أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، اليوم، نيابة عن الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، توزيع الوحدات الخاصة بالمشروع القومي لإسكان الشباب لـ428 وحدة، باستاد الإسكندرية، وذلك بنظام القرعة العلنية لمساكن أبراج طوسون بحي المنتزة ثان ومساكن الكيلو 26 وأم زغيو بحي العجمي، وذلك للشباب الذين انطبق عليهم شروط الحجز، واستوفوا كافة المستندات. بحضور اللواء محمد عبد الوهاب، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، وجميع الجهات المعنية.

وأكد جمال أن الدولة حريصة على توفير الوحدات السكنية للشباب محدودي الدخل وتقديم كل الدعم لهم، موضحا أن كل من تقدم بحجز للوحدات السكنية وينطبق عليه الشروط القانونية سيتم استلام وحدة.

وأشار إلى أن مكان تلك الوحدات يتم تخصيصها عن طريق القرعة العلنية التي يتم الإعلان عنها أمام جميع المتقدمين تحقيقا لمبدأ العدالة والشفافية في التوزيع بين المواطنين.

يذكر أن محافظة الإسكندرية وفرت الوحدات السكنية ضمن مشروع إسكان الشباب حيث انتهت من العديد من المساكن وتسليمها إلى الشباب الحاجزين والذين تنطبق عليهم شروط وزارة الإسكان لإسكان الشباب وطبقا للشروط المعلن عنها بناءا على البروتوكول الموقع بين محافظة الإسكندرية وصندوق الإسكان الاجتماعي التابع لوزارة الإسكان والمرافق وبنك التنمية الصناعية.