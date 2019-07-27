صور.. جامعة عين شمس تستعرض إنجازات صندوق الزمالة ورفع الميزة التأمينية

شهد الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، اجتماع الجمعية العمومية لصندوق الزمالة، حيث تناول الاجتماع قرار تحريك الميزة التأمينية مرتين لصالح المشتركين في الجامعات.

جاء ذلك بحضور الدكتور نظمي عبدالحميد نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وسمير عبد الناصر، أمين عام الجامعة وأمين صندوق الزمالة وناصر العادلى، مدير الصندوق.

وخلال الاجتماع الذى عقد بمدرج كلية الحقوق بالجامعة وبحضور أعضاء المجلس، تم الوقوف على أحدث إنجازات القائمين على الصندوق، حيث تم عرض تقرير الميزانية العمومية للصندوق.

وأثنى رئيس الجامعة في كلمته، على إدارة الصندوق والقائمين عليه والذين استطاعوا الوصول لذلك المركز المتميز، محافظين على مدخرات وأموال الصندوق، حيث تم استثمارها في محافظ مالية جيدة، ما أدى لزيادة فائض الصندوق الأمر الذى لم يترك خيارا للخبير التجاري سوى أن يزيد من الميزة التأمينية التي تصب فى مصلحة المشتركين ولصالح القطاع الإداري، مضيفا أنه دائما ما سيكون هناك طرق لرفع الميزة التأمينية وأن الهدف القادم سيكون رفع هذه الميزة لتتخطى أساسى عام 2014 عن طريق زيادة عدد الأشهر.

وأوضح الدكتور نظمي عبدالحميد أن للصندوق هدفا منشودا ومحددا، وهو في طريقه للتحقق اليوم سواء من خلال الفائض الموجود أو من خلال القرارات الأخيرة والتي تم اتخاذها لصالح الصندوق والتي تنص على أنه من حق أعضاء مجلس الإدارة التصويت لاتخاذ القرارات، ما أدى إلى الوصول لفائض جيد وفائدة يتم صرفها للمشتركين سواء عن طريق بنك مصر الموجود بالجامعة أو عن طريق البنك العربي الأفريقي، وذلك تسهيلا للمشتركين الذين لديهم الآن الاختيار لصرف الفوائد من هاتين الجهتين.

وأشار سمير عبدالناصر إلى أن الصندوق نجح بفضل مجهودات أعضائه والقائمين عليه وبتوجيهات الإدارة الجامعية الحالية وعلى رأسها رئيس الجامعة ورئيس مجلس إدارة الصندوق في زيادة وتحريك الميزة التأمينية من عام 2010 إلى 2012.

وأعلن سمير عثمان أن المركز المالي للصندوق جيد، ما يحقق صالح جميع المشتركين بالصندوق، كما تم إجراء عدة أوجه للاستثمارات المتنوعة والتي تتيح تعظيم الاستفادة من الفائض المالي للصندوق.

كما تم عرض جدول أعمال الجمعية العمومية ومناقشة الميزانية والحسابات الختامية.