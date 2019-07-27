فيديو.. الديهي مهاجما أردوغان: "بتنام في أحضان إسرائيل.. كفاية تمثيل"

هجوم حاد شنه الإعلامي نشأت الديهي على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسبب هجوم الأخير على مصر عقب منتدى غاز شرق المتوسط، وذلك خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN".

وعرض "الديهي" صورة لوزير المالية والخزانة التركي صهر أردوغان وهو يستقبل وزير الطاقة الإسرائيلي، قائلا: "صهرك وزيرك الأول كان بيعمل معاه إيه في تركيا، طبعا معندكش الجرأة إنك ترد".

وأكد الإعلامي أن أردوغان سبق وأن وضع باقة من الزهور على قبر مؤسس دولة إسرائيل، مستطردًا: "تعبنا كتير من التمثيل واستخدام الألفاظ في غير مواضعها، ده إنت يا (خليفة المسلمين) بتنام في أحضان إسرائيل، محدش شافك من الإخوان والقنوات الحقيرة الفيديو بتاعك وإنت بتزور إسرائيل، لا تزايدوا على موقف مصر، نحن دولة شريفة مش زيكم، لا نسير في مسارين متناقضين".