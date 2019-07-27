بعد توجيه السيسي بالإسراع في إنشائها.. ما هي مدن الجيل الرابع؟

"مدن الجيل الرابع".. كان هذا هو العنوان الأبرز في اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لعرض الإطار العام للبنية العمرانية للمدن الجديدة الجاري إنشاؤها، والتي تنتشر في أقاليم الجمهورية كافة، مثل "العاصمة الإدارية الجديدة، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، غرب قنا وغيرها".

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجَّه بمواصلة بذل أقصى الجهد من أجل إتمام تشييد مدن الجيل الرابع، في إطار المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية في مصر، والذي يستهدف زيادة المنطقة المعمورة من مساحة مصر، وتخفيف الازدحام عن المدن والمحافظات القائمة، ومجابهة الزيادة السكانية.

"الوطن" تستعرض في التقرير التالي أبرز المعلومات عن مدن الجيل الرابع

- شُيِّد في الفترة الأخيرة عدد من المدن الجديدة على نظام الجيل الرابع، من بينها "العاصمة الإدارية الجديدة - العلمين الجديدة - شرق بورسعيد - المنصورة الجديدة - الإسماعيلية الجديدة – مدينة الجلالة - واحة أكتوبر - ملوي الجديدة - غرب قنا - توشكى الجديدة".

- تعتمد مدن الجيل الرابع على شبكة مرافق ذكية، وهي أنظمة شبكية لإدارة وتشغيل كل المرافق الحيوية بالعاصمة منها "الكهرباء والمياه والغاز"، يمكنها مراقبة الاستهلاك واستخلاص هذه المعلومات من خلال العدادات الذكية الرقمية، ما يتيح الاستخدام الأمثل للمرافق عن طريق توزيع الفائض المنتج من إحدى الشبكات إلى الشبكات الأخرى بما يضمن تخفيف الأحمال وتقليل تكلفة التشغيل.

- تحتوي على مستشعرات وحساسات ذكية ومحولات البيانات الذكية، بحيث تستطيع معالجة وتحليل البيانات وتظهرها في شكلها النهائي من خلال مراكز تشغيل وتحكم، منها كاميرات المراقبة وأنظمة العدادات الذكية وأنظمة المرور وساحات الانتظار الذكية، إضافة إلى أنظمة الإنارة والإعلانات التجارية الذكية.

- تستند في تصميمها على بنية رقمية موحدة، حيث تعد عنصرا رئيسيا من عناصر البنية التحتية للمدينة الرقمية، وهي أول مراحل تنفيذ المدن الجيل الرابع، والتي تعتمد على شبكة عريضة من كوابل الألياف الضوئية، تغطي المدينة وترتبط مع الشبكات الداخلية وشبكات الجيل الرابع من خلال محولات ربط لضمان تغطية كل احتياجات المدينة وجميع خدماتها.

«السيسى»: مدن «الجيل الرابع» توفر حياة أفضل وتمويل «العلمين الجديدة» من خارج الموازنة

وقال الدكتور أمجد عامر، خبير التنمية المحلية، إن مدن الجيل الرابع تعتمد في تصميمها وخدمتها على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثل أنظمة مرور ذكية تدار آلياً، وخدمات إدارة الأمن المتطورة، وأنظمة تسيير المباني، واستخدام التشغيل الآلي في المكاتب والمنازل، واستخدام عدادات للفواتير ذكية

وأضاف عامر لـ"الوطن"، أن هذه المدن الذكية تتميز بوجود شبكة الاستشعار اللاسلكية وهي شبكة من أجهزة استشعار ذكية لقياس العديد من المعلومات ونقل كل البيانات في نفس الوقت للمواطنين أو السلطات المعنية.