موسى: منتخب الشباب قاد مصر لتصبح من الدول الأربعة الكبرى في كرة اليد

قال الإعلامي أحمد موسى، إن فريق منتخب مصر للشباب لكرة اليد حقق المستحيل بعد وصولهم لنصف النهائي بطولة العالم ونجاحهم في اللعب على المركز الثالث بمونديال كأس العالم في كرة اليد.

وأضاف، خلال تقديمه لبرنامجه "على مسئوليتي" والمذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم، أن كل اللاعبين في المنتخب الوطني لليد لهم الحق في التكريم والوصول للمربع الذهبي، فبهم نجحت مصر لتكون واحدة من الدول الأربع الكبرى في كرة اليد، موضحا أن اللاعبين قد ظهروا بمظهر مشرف في مونديال العالم وقدموا مباراة كبرى حتى اللحظات الأخيرة في البطولة.

وأوضح أن لاعبي كرة منتخب مصر في كرة اليد لا يحظون بأي دعم ويجب تكريمهم لوصولهم إلى المربع الذهبي مع البرتغال وفرنسا وكرواتيا، "مصر واحده من الأربعة الكبار في العالم جيل 1998"، مشيرا إلى أنه يجب الاهتمام بالمنتخب المصري بكافة الألعاب ولا يجب اقتصار الاهتمام على كرة القدم.