شنت الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بالدقهلية، حملة على عدة مصانع للعصائر بقرية العصافرة بمركز المطرية، أسفرت عن ضبط 11 ألف و100 لتر عصائر متنوعة غير صالحة للاستهلاك الأدمي وغير مطابقة للمواصفات.

جاءت الجملة بناء على توجيهات الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، بتكثيف الحملات الرقابية على منافذ تداول الأغذية، وتوجيه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، بعدة حملات بالمراكز المختلفة.

وبفحص المكان تبين وجود نقص في الاشتراطات الصحية وعدم نظافة المكان ووجود كسور بالحوائط، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير محضر جنح صحية لنقص الاشتراطات الصحية وإحالة المضبوطات والحاضر إلي النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية حرصا على صحة المواطنين.

وشدد محافظ الدقهلية على استمرار الحملات الرقابية على منافذ الأغذية ومحلات ومصانع بيع وتداول وتقديم الأطعمة والسلع لمتابعة جودة المعروضات والتأكد من مراعاتها شروط التداول والبيع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة على الفور تجاه المخالفين.