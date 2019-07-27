أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه بنهاية العام الحالي ستكون الوزارة انتهت من القضاء على المناطق العشوائية الخطيرة الدرجة الأولى والثانية على مستوى الجمهورية بشكل كامل، وأن الوحدات في إقليم القاهرة يتم تسليمها للمواطنين مفروشة بالكامل.

وأضاف الجزار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، أن الهدف من تسليم الشقق مفروشة للمواطنين هو تحقيق نقلة نوعية في حياة المواطنين، مستطردًا: "مش معقول نبقى نعمل نقلة نوعية ونعمل شقق جديدة، ونلاقي ناس تنقل فرش قديم فيها أو مش قادرة تفرشها".

وأوضح: "نأمل في تحقيق نقلة نوعية في الوحدات السكنية المقدمة للمواطنين ، وإن شاء الله بنهاية العام الحالي سيتم القضاء نهائيا على الاماكن الخطرة في مصر للدرجة الأولى والثانية".