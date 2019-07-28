كشف الكاتب الصحفي سامي عبد الراضي، مساعد رئيس تحرير جريدة "الوطن"، تفاصيل جديدة في واقعة "فتاة العياط"، والتي قتلت سائقًا دفاعًا عن النفس إثر إقدامه على اغتصابها، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب.

وقال "عبد الراضي"، إنه حصل على أقوال الفتاة كاملة في تحقيقات النيابة، حيث إن أوراق التحقيقات تحمل جزءا كبيرًا من الحقيقة، حيث سردت الفتاة حرفيًا كل ما حدث معها منذ خروجها من منزلها بالفيوم وحتى وصولها إلى حديقة الحيوانات بالجيزة لمقابلة حبيبها وحتى وقوع الجريمة.

وأضاف مساعد رئيس تحرير جريدة "الوطن"، أن الفتاة خرجت من منزلها بناءً على اتصال مع صديقها في الساعة التاسعة صباحًا دعاها لمقابلته في حديقة الحيوان بالجيزة، فتحركت على الفور ووصلت لحديقة الحيوانات في الساعة الثانية عشرة ظهرًا يوم الجريمة، موضحًا أن الفتاة ذكرت في التحقيقات عن علاقتها بالشاب الذي قابلته في حديقة الحيوان وقالت "أنا بحبه".

وتابع: "الشاب ده فتح شنطة الفتاة وكانت فاكراه بيهزر بس اكتشفت بعد ذلك أنه سرق هاتفها المحمول، وعند ركوبها في الأتوبيس تاه منها في الزحمة هو وصديقه اللي كان معاه، اتصلت على رقم هاتفه ورد عليها السائق القتيل وقال لها إنه حصل على التليفون ووجده صدفة ولو تحتاج إلى أخذه عليها الحصول عليه من خلال أنها تأتي له لموقف العياط".

وأوضح عبد الراضي، أن السائق انتقل بالفتاة إلى المنطقة الصحراوية وكان يجلس بجواره نجل عمه كما رصدته الكاميرا في الفيديوهات وقال لها السائق إنه يريد أن يقبِّلها، فرفضت الفتاة على الفور، فهددها السائق بسكين، فخشيت الفتاة من تهور السائق وأن يقوم بضربها بالسكين فتوصلت معه لحل، فقال لها السائق "هبوسك وهنام معاكي بالعافية كمان"، وفور خروج السائق من الباب المخصص له بالسيارة استحوذت الفتاة على السكين وسددت له 13 طعنة.

وواصل: "الفتاة حلت لغز ضربة بالسكين في ظهره حيث قالت كل ما أشوفه بيقرب مني أضربه بالسكين عشان كان بيقاوم، ولما حب يطلع سلاح من شنطة العربية قمت ضرباه في ظهره بالسكين"، موضحًا أن الفتاة ردت في التحقيقات على سبب قتلها للسائق قالت "قتلته دفاعًا عن الشرف وكان عاوز يغتصبني"، كما أن الفتاة ستظهر يوم الثلاثاء المقبل أمام قاضي المعارضات، وهناك احتمالات أن يُخلى سبيلها حتى إحالتها للمحكمة وقد يُجدد لها 15 يومًا على ذمة التحقيق.

وأوضح أن هناك متهمين آخرين في القضية وهو الشاب الذي قابلها في حديقة الحيوانات والشاب الآخر صديقه الذي حضر معه في الحديقة، حيث سهَّلا للقتيل خطف الفتاة من أجل اغتصابها، رغم أن هذا الشاب كان متفقا مع الفتاة على الزواج، ولكنه باعها للسائق من أجل اغتصابها وقال له "اللي تقدر تعمله معاها اعمله".