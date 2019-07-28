أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن البعض يّصدر شائعات بأن الدولة لم تُعطِ تجربة المدن الجديدة حقها، وهذا غير صحيح على الإطلاق، موضحا أنها تُعد من أنجح تجارب المدن الجديدة على مستوى العالم، سواء في العاصمة الإدارية الجديدة أو العلمين أو المنصورة الجديدة.

وأضاف "الجزار"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، أن الأثر التنموي للدولة من بناء المدن الجديدة سيكون كبيرًا للغاية، حيث إن الدولة تحرص على زيادة الاستثمارات بشكل جيد، وتتم بناء وحدات سكنية عالية الجودة ومتنوعة شاملة كل مستويات الإسكان.

وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن الوزارة لا تسعى لتحقيق مكاسب كبيرة من إنشاء الوحدات السكنية ، ولكن في الوقت ذاته لا تريد الخسارة، موضحًا أن هناك مطاعم تعمل الآن في مدينة العلمين الجديدة بجانب بعض الأنشطة والفعاليات الأخرى.

وأوضح أن هناك جامعتين جارٍ إنشاؤهم في مدينة العلمين بينها أربع كليات تم الانتهاء منهم وسيتم فتح الدراسة بها من العام المقبل، كما ستكون هناك مجموعة من التجمعات العمرانية على امتداد الساحل الشمالي، مستطردًا: "مش هنخلي الساحل الشمالي مجرد شهرين صيف بس ده هيبقى منطقة عمرانية حية طوال العام".