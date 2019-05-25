انتهى الموسيقار عمر خيرت من تأليف الموسيقى التصويرية لفيلم الممر للمخرج شريف عرفة، كما لحن أغنيتين يجري تقديمهما خلال أحداث الفيلم المرتقب عرضه في موسم عيد الفطر، ابتداءً من يوم 4 يونيو المقبل بالتزامن مع الذكرى الـ52 لهزيمة 1967، والتي حولها الجيش المصري الباسل لانتصار في حرب العزة والكرامة عام 1973، وفق بيان صدر عن الشركة المنتجة، اليوم السبت.

ويمتلك الموسيقار عمر خيرت الحس المختلف لتقديم موسيقى ذات طابع خاص للأعمال التاريخية والتي توثق البطولات العسكرية، وأثبت ذلك في عدة أعمال مثل المقطوعات الموسيقية في أفلام إعدام ميت، وولاد العم، ومسلسل العميل 1001 ومسلسل الثعلب.

ويعد فيلم الممر التعاون الخامس بين المخرج شريف عرفة والموسيقار عمر خيرت بعد أفلام النوم في العسل، مافيا، الجزيرة الجزء الأول وولاد العم وأخيراً الجزيرة الجزء الثاني عام 2014.

وكان عمر خيرت قد ألغى حفلاته الغنائية التي كان من المقرر إقامتها في شهر إبريل الماضي على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وذلك للانتهاء من الموسيقى التصويرية لفيلم الممر من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغاني الشاعر أمير طعيمة، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءً من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

ويٌشارك في بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم هم أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدي، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف.