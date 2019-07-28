أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، أنّ ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة في جبل طارق لم تكن متجهة نحو سوريا، ولا يحق لبريطانيا أن تطلب ضمانات من طهران بألا تتوجه ناقلة النفط نحو سوريا، مضيفا أنّ طهران احتجزت ناقلة النفط البريطانية في مضيق هرمز عن حسن نية، وذلك في المؤتمر الصحفي الذى يعقده الآن وتنقله "روسيا اليوم".

وأضاف ربيعي: "نرفض أي مقترح يفيد بإفراج إيران أولا عن الناقلة البريطانية، وعلى بريطانيا الإفراج أولا عن ناقلة النفط البريطانية ثم تقرر إيران بحسن نية بشأن الناقلة البريطانية".