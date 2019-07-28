أصيب 10 عمال زراعيين، إثر انقلاب سيارة كانت تقلهم على الطريق الصحراوي في اتجاه القاهرة بدائرة مركز وادي النطرون بالبحيرة، ونُقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون؛ لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء مجدي القمري مدير الأمن، إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون، بانقلاب سيارة نصف نقل محملة بعمالة زراعية عند الكيلو 114 باتجاه القاهرة على الطريق الصحراوي، وتبين لضباط المباحث أن سبب الحادث انفجار أحد إطارات السيارة.

وأسفر الحادث عن إصابة محمد عبدالعاطي محمد 20 سنة، وعبدالله معتمد عبدالجواد 18 سنة، ويوسف بسيوني يوسف 18 سنة، وعبد الشافي محمد عبد العاطي 32 سنة، وحمادة مختار عبد اللطيف 21 سنة، وعسران صلاح محمد 21 سنة، وفايز رمضان عبد اللطيف 17 سنة، وإبراهيم صالح حسين 20 سنة، وأحمد عبد الرحمن محمد 19 سنة، ويوسف عارف السيد 15 سنة.

ونُقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون، لتلقي العلاج وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.