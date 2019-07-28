أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ عدد حالات استنفاذ الرغبات للطلاب بالمرحلة الأولى "حالة واحدة فقط".

وأضاف عبدالغفار خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة المرحلة الأولى بتنسيق 2019، أنّ السبب يرجع إلى عدم تناسب الرغبات مع مجموعه.

يذكر أنّ الحد الأدنى للمرحلة الأولى الشعبة العلمية 398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% فأكثر بإجمالي 30152 طالبا وطالبة، الشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر أي بنسبة 95% فأكثر بإجمالي 14690 طالبا وطالبة، الشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر 98471 طالبا وطالبة، ويأتي إجمالي أعداد الطلاب بهذه المرحلة 143313 طالبا وطالبة.