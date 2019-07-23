قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، المشرف العام على التنسيق، إن «عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ 115 ألف طالب، حتى اليوم»، مؤكداً انتظام سير إجراءات تسجيل الطلاب لرغباتهم، عبر موقع التنسيق الإلكترونى، دون أى شكاوى. وناشد الطلاب إدخال رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مشيراً إلى إمكانية تغييرها، قبل السابعة من مساء «الخميس».

وأعلنت الوزارة إجراء اختبارات القدرات للطلاب المصريين، الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، والوافدين الراغبين فى الالتحاق بالكليات التى يشترط القبول بها، السبت المقبل.

وأوضحت الوزارة فى بيان، اليوم، أنه تيسيراً على الطلاب، تقرر الاستمرار فى إتاحة الفرصة أمامهم لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونياً، عن طريق موقع التنسيق، اعتباراً من اليوم.

وقالت إنه تقرر إجراء اختبارات القبول لكلية التربية النوعية، شعبة التربية الموسيقية، بجامعة القاهرة، السبت المقبل، على أن تجرى اختبارات شعبة التربية الفنية فى اليوم التالى.

ولفتت إلى «عقد اختبارات القدرات للمتقدمين لكلية التربية الفنية بالزمالك، جامعة حلوان، الاثنين المقبل، وكلية التربية الموسيقية، فى اليوم التالى، والفنون التطبيقية بالجيزة، الأربعاء، وقسم العمارة والفنون الجميلة بالزمالك، الخميس».

وحددت الوزارة الأحد المقبل لإجراء اختبارات التقدم لكلية الإعلام جامعة القاهرة، مناشدة الطلاب التوجه إلى مقر الكلية، التى يرغبون فى أداء الاختبارات بها فى التاسعة صباحاً، وبحوزة كل منهم صورة من استمارة النجاح، ومستند تحقيق الشخصية، و4 صور شخصية.

"الطبى الهندى": 9 جامعات مصرية على قوائم الهيئات المعترف بها دولياً

وفى سياق آخر، أحرزت 9 جامعات مصرية تقدماً علمياً ملحوظاً، بعد انضمامها إلى قائمة الهيئات الأجنبية المعترف بها من المجلس الطبى الهندى، وهى جامعات «عين شمس، والإسكندرية، والقاهرة، وحلوان، وكفر الشيخ، والمنصورة، والمنوفية، والسويس، وطنطا».