أماكن شاغرة بتجارة وآداب وسياحة وفنادق لطلاب أدبي في المرحلة الثانية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وجود هناك أماكن شاغرة بكليات التجارة والآداب والسياحة والفنادق والخدمة الاجتماعية لطلاب الأدبي في المرحلة الثانية من التنسيق.

وأضافت الوزارة خلال مؤتمر إعلان نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق، أنّ المرحلة الثانية للتنسيق تنطلق بحد أدنى 320 درجة للشعبة العلمية بنسبة 87.05 % فأكثر، وبحد أدنى درجة للشعبة الأدبية 200 درجة فأكثر بنسبة 68 %.

يذكر أنّ الحد الأدنى للمرحلة الأولى الشعبة العلمية 398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% فأكثر بإجمالي 30152 طالبا وطالبة، الشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر أي بنسبة 95% فأكثر بإجمالي 14690 طالبا وطالبة، الشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر 98471 طالبا وطالبة، ويأتي إجمالي أعداد الطلاب بهذه المرحلة 143313 طالبا وطالبة.