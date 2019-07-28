قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن إجمالي الناجحين في الدور الأول من طلاب الثانوية العامة بلغ 453330 بالشعبتين العلمية والأدبية لعام 2019، مشيرا إلى أن 142962 طالبا سجلوا رغباتهم بالمرحلة الأولى للتنسيق، وتخلف عنها 772 طالبا.

وأضاف وزير التعليم العالي، أن الحد الأدنى لكلية الطب البشري 98.4%، وطب الأسنان 98.29%، والصيدلة 97.8%، والطب البيطري 97.68%، موضحًا أن هناك أماكن شاغرة في كليات اقتصاد وعلوم سياسية والألسن والإعلام، والتمريض والعلوم، والزراعة، والآثار، وباقي الكليات النظرية لطلاب "علمي علوم" بالمرحلة الثانية من التنسيق، التي من المقرر أن تنطلق، الأربعاء المقبل.

وأكد وزير التعليم أن الحد الأدنى لكلية اقتصاد وعلوم سياسية للشعبة الأدبية 96.43%، وكلية الألسن 95.4%، وكلية الإعلام 94.39%، والآثار 92.56%.