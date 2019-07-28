ألقت أجهزة الأمن بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة بالقليوبية، القبض على صاحب إحدى شركات الاستيراد والتصدير بقليوب، لتهربه من سداد رسوم جمركية مستحقة بقيمة تجاوزت 400 ألف جنيه.

وردت معلومات سرية للواء هشام سليم مدير مباحث القليوبية، تفيد بقيام صاحب إحدى شركات الاستيراد والتصدير بقليوب بالتلاعب في الأوراق والمستندات المقدمة للجمارك، وذلك من خلال تقديم فواتير مثبت بها قيم مالية أقل من قيمتها الحقيقية بغرض التهرب من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عنها.

وتم إخطار اللواء طارق العجيزي مدير الأمن، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة، تم استهداف مقر الشركة وضبط الأوراق والمستندات الدالة على ارتكاب وقائع التهرب، وبمواجهة صاحب الشركة اعترف بصحة الواقعة، وأبدى إستعداده للتصالح مع مصلحة الجمارك بسداد الرسوم الجمركية المستحقة للخزانة العامة، وقدرت الرسوم الجمركية بمبلغ 409 آلاف جنيه، وتم سدادها بالإيصال اللازم بخزينة مصلحة الجمارك