أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، موافقة الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على إقامة مدرسة تعليم أساسي بمركز ههيا على مساحة 12 قيراط، والواقعة بحوض الدلالة بزمام الفواقسة في مركز ههيا، ملك هيئة الأوقاف، لخدمة الأهالي، وتوفير تعليم جيد لأبنائهم، وللمساهمة في القضاء على نظام الفترتين وتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية، لتقديم تعليم جيد لبناء جيل قادر على صناعة المستقبل.

وأوضح المحافظ أن موافقة وزير الزراعة تأتي في إطار توفير الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات ذات النفع العام والمستثناه من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم 116/1983، ينطبق بشأن الشروط الواردة بالقرار الوزاري 615/2016.

وشدد المحافظ على سرعة إنهاء إجراءات الملكية لصالح الجهات الطالبة وفقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك، ومع الحفاظ على الرقعة الزراعية المجاورة للمساحة المستثناة من أي تعديات أو مخالفات تقع في المساحات المجاورة، والحفاظ على الرقعة الزراعية.