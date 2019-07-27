قررت نيابة فاقوس بإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم، تجديد حبس والد الطفلة المتهم بتزويجها عرفيا مرتين، 4 أيام على ذمة التحقيق كما قررت حبس زوج الطفلة الأول وأمرت بضبط وإحضار الزوج الثاني.

كما قررت النيابة حبس امرأة متهمة بتصوير الطفلة "جارتها" عارية لتهديدها ومنعها من الإبلاغ عن زوجها بعد اغتصابه لها، 4 أيام على ذمة التحقيق، وضبط وإحضار زوج السيدة المتهم باغتصاب الطفلة.

وكان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا بورود بلاغ من أحد الأهالي بقيام "م. ال. س" عامل مقيم بدائرة القسم بتزويج ابنته "ف" 13 عاما وإنجابها طفلا قبل بلوغها السن القانوني وذلك عن طريق تزويجها عرفيا وأخذ تعهد على الزوج بإتمام الزواج رسميا عند بلوغها السن القانونية للزواج 18 عاما.

ألقى ضباط مباحث القسم القبض على والد الفتاة الذي حاول تبرير ما فعله خلال التحقيقات أمام رجال المباحث قائلا: "إنه زوج ابنته في هذه السن لأنه يريد لها الستر وأن الزواج تم بالإشهار وحضور عدد كبير من الأهالي حفل الزفاف وأنه من المقرر تحويل الزواج رسميا بمجرد بلوغها سن الـ 18".

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة، وتبين خلال التحقيقات أن الأب المتهم زوّج ابنته عرفيا مرتين المرة الأول عندما كان عمرها 11 عاما ثم أنجبت منه طفلا عمره 6 أشهر إلا أن الزوج تهرب ورفض نسب الطفل له، فيما زوجها الأب بعد مرور نحو عام لشخص آخر عرفيا مقابل تقاضي مبلغ مالي.

وفي نفس السياق اتهمت الطفلة خلال الإدلاء بأقوالها أمام النيابة، جارها باغتصابها بعدما استدرجها إلى داخل المنزل كما اتهمت زوجته بالتستر عليه وتصويرها عارية وتهديدها بفضحها في حال الإبلاغ عن الواقعة.

ألقى ضباط مباحث القسم برئاسة الرائد محمد النادي رئيس المباحث، القبض على والد الطفلة والزوج الأول للطفلة والمرأة المتهمة بتصويرها عارية والتستر على اغتصاب زوجها لها.

جرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات وأصدرت القرارت المتقدمة.