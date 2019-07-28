اعتمد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي، بنسبة نجاح 87.49% لتبلغ نسبة النجاح بالدورين معا 96.07%.

وقال رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إنه حضر امتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة لهذا العام 24246 طالبا وطالبة، نجح منهم 21214 طالبا وطالبة.

كما اعتمد محافظ الشرقية نتيجة امتحان الدور الثاني للإعدادية المهنية للعام الدراسي 2018/2019 م، بنسبة نجاح 74.59%.

واعتمد نتيجتا امتحان الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي "دمج"، بنسبة نجاح 100%.

وهنأ المحافظ الناجحين وطالبهم ببذل مزيد من الجهد لتحصيل أعلى الدرجات وتحقيق النجاح، للالتحاق بزملائهم، مؤكداً أنه بالعلم تتقدم الأمم وترتقي الشعوب.