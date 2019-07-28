ضبطت مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا في طنطا، متهما بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص بمدينة طنطا، وترويج شهادات دورات تدريبية، مزورة، للراغبين في السفر للعمل بالخارج، مقابل مبالغ مالية.

كانت معلومات وردت غلى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، تفيد قيام أخصائي تسويق بإحدى شركات المواد الغذائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا، بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، وإنشاء كيانا تعليميا غير مرخص للتعليم بالخارج وترويجه لشهادات تفيد اجتيازهم دورات في ذلك المجال، وحصول الطلاب على الدرجات النهائية للسفر بموجبها للعمل بالخارج، والالتحاق بالجامعات "خلافاً للحقيقة"، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية.

بالاستعلام من الجهات المعنية، أفادت بأن الأكاديمية المُشار إليها لم يصدر لها أي تراخيص ولا تخضع للرقابة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية تم ضبط المتهم، وبتفتيش الأكاديمية المشار إليها عُثر على: مجموعة كبيرة من الشهادات المنسوبة لجامعات أوروبية، ومجموعة كبيرة من وثائق التعارف وشهادات حصول على درجات نهائية من مدارس خاصة بأسماء أشخاص مختلفة من راغبى الدراسة بالخارج، مجموعة من طلبات الالتحاق بالكيان التعليمي المشار إليه بأسماء أشخاص مختلفة، بعضها خالي من البيانات، مجموعة كبيرة من إعلانات الدعاية باسم الكيان المشار إليه شاملة الأوراق المطلوبة وكذا الدعوة للإلتحاق بالأكاديمية للسفر بالخارج.

بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وقيامه بمزاولة ذلك النشاط المؤثم بقصد تحقيق الربح المادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.