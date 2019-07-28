أعلنت، اليوم، جمعية الأورمان عن افتتاح 60 منزل بقريتي الشيخ مسعود وكفرعبد الخالق في مركز العدوة بمحافظة المنيا، بعد إعادة إعمارها، ضمن 300 منزل بـ10 قرى بمحافظات الفيوم، بني سويف، المنيا، في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة "سكن كريم" .

وشملت أعمال الإعمار: توصيل المياه النقية والكهرباء والمحارة وتركيب الأرضيات، والتسقيف بالخشب مع طبقة خفيفة من الخرسانة، تركيب أبواب وشبابيك خشبية، وسباكة ودهان المنازل من الداخل والخارج وغيرها من المتطلبات الأساسية بالمنزل.

وقال اللواء ممدوح شعبان مدير عام الأورمان، إن الجمعية انتهت تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي من إعادة إعمار 31 قرية ضمن بروتوكول التعاون بينها وشركة بالم هيلز للتعمير ووزارة التضامن، ضمن مبادرة "سكن كريم" بإعادة إعمار100 قرية من الأكثر احتياجًا في الفترة من 2018 حتي 2020 وذلك بإجمالي تكلفة قدرها 250 مليون جنيهًا .

وأضاف أن المرحلة الأولى تم الانتهاء منها وشملت 11 قرية بإجمالي 280 منزل في محافظات سوهاج، الشرقية، أسوان، كما تم الانتهاء من المرحلة الثانية وشملت 300 منزل بـ10 قرى بمحافظات: الفيوم، بني سويف، المنيا، وتم افتتاح المرحلة الثالثة وتشمل إعادة إعمار 300 منزل في 10 قرى بالفيوم، بني سويف، والمنيا.