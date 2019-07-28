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القمة 118.. أنا البطل

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بالأسماء.. اعتماد الجزء الأول من الحركة القضائية لعام 2019 - 2020

بالأسماء.. اعتماد الجزء الأول من الحركة القضائية لعام 2019 - 2020

عاجل.. السيسي يهنئ منتخب اليد لحصوله على البرونزية في بطولة العالم

عاجل.. السيسي يهنئ منتخب اليد لحصوله على البرونزية في بطولة العالم

"مصر للطيران" تواصل جسرها الجوي لنقل الحجاج بـ20 رحلة للسعودية

"مصر للطيران" تواصل جسرها الجوي لنقل الحجاج بـ20 رحلة للسعودية

ماراثون جري لفريق "شباب يقود شباب" في المنيا

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"فرعونيات معدنية".. معرض لطلاب التربية النوعية بجامعة عين شمس

"فرعونيات معدنية".. معرض لطلاب التربية النوعية بجامعة عين شمس

محافظ أسوان يكرم بعض رموز العمل الخيري

محافظ أسوان يكرم بعض رموز العمل الخيري

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بالاسم أو رقم الجلوس.. اعرف نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019

كواليس البروفة النهائية بـ"الإدارية" استعدادا لمؤتمر الشباب: خلايا نحل

كواليس البروفة النهائية بـ"الإدارية" استعدادا لمؤتمر الشباب: خلايا نحل

الأماكن الشاغرة في كليات الشعبتين العلمية والأدبية لعام 2019

الأماكن الشاغرة في كليات الشعبتين العلمية والأدبية لعام 2019

بين الثأر والإهمال الطبي.. حوادث هزت المحافظات خلال 24 ساعة

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