استمع المستشار محمود عويس، مدير نيابة أول المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم، إلى أقوال الكابتن ناصر النني، مدرب كرة القدم ووالد اللاعب محمد النني، لاعب المنتخب الوطني المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، حيال العثور على جثة داخل فيلا تحت الإنشاء مملوكة للعائلة، تقع بميدان البندر في مدينة المحلة.

جاء ذلك بناءً على توجيه المستشار ياسين زغلول المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية، إلى المستشار أحمد السعيد رئيس نيبابة أول المحلة، بتشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة، تحت إشراف مدير النيابة والانتقال إلى مكان الحادث للمعاينة.

وباشر أعضاء النيابة العامة دورهم في سماع أقوال شهود العيان، وجيران عائلة "النني"، وجرى تفريغ كاميرات المراقبة، لتحديد هوية الجثة التي عثر عليها، أمس، بفيلا تحت الإنشاء على بعد 150 مترا من موقع ديوان قسم أول المحلة.

وأفاد والد النني، في تحقيقات النيابة العامة، بأن الجثة تعود لسارق حاول التسلل إلى ساحة فناء الفيلا بقصد سرقة كابلات كهربائية فمات صعقا، فيما قررت النيابة تشريح ودفن الجثة وتسليمها إلى ذويه، استعدادا لدفنه بمقابر عائلته.

كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد حسام الخشن، مأمور قسم أول المحلة، بورود بلاغ من الكابتن ناصر النني، مدرب كرة القدم، يفيد بالعثور على جثة مجهولة الهوية ملقاة على الأرض مسجاة وشبه متعفنة داخل ساحة بفيلا تحت الإنشاء بدائرة قسم أول المحلة.

توجهت القيادات الأمنية، تحت إشراف المقدم هيثم الشامي، رئيس مباحث قسم أول المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية، إلى مكان الحادث، لمتابعة تطوراته، وبحث وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه.

شُكل فريق بحث جنائي، تحت إشراف اللواء السعيد شكري، مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية، رئيس مباحث المديرية وقوات من الشرطة، لكشف غموض الواقعة وسماع أقوال شهود العيان.

وأفادت مصادر أمنية بالمحافظة، بأن الجثة مجهولة الهوية، التي عُثر عليها داخل فيلا تحت الإنشاء مملوكة لعائلة محمد النني، تعود لشخص يعمل بائعا متجولا، حاول التسلل إلى داخل الفيلا، لسرقة بعض الكابلات لكنه مات صعقا بالكهرباء.

وأضافت المصادر، التي فضلت عدم ذكر أسمائها لـ"الوطن"، أن فريقا من البحث الجنائي مارس دوره في كشف غموض الواقعة من خلال تفريغ كاميرات المراقبة للمحلات التجارية والمطاعم الكائنة بمحيط فيلا "النني"، مشيرة إلى أن أقوال شهود العيان بذات المنطقة أكدت أن الجثة لشخص لقي مصرعه عقب محاولة سرقة كابلات كهربائية نحاسية، ونُقلت إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.